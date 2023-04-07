بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي ولم يبلغن عن الجريمة 60% . هذه كانت نتيجة الدراسة التي أجرتها منظمة أبعاد في عام 2022، وتعود أسباب هذا الصمت إلى شعور النساء بالخجل أو الضغط من المحيط.

ومن هنا أطلقت أبعاد حملة "لا عرض ولا عار" بهدف تعديل الفصل السابع من قانون العقوبات اللبناني الذي يسمح للمعتدين جنسياً بالإفلات من المحاسبة، فتوجهت الحملة إلى النواب في البرلمان اللبناني للضغط عليهم والمطالبة بعقوبة بحجم جريمة الاغتصاب، كما عملت الحملة على تسليط الضوء على قصص الناجيات وتوعيتهن وإيصال صوتهن للمجتمع من خلال عدة أدوات على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع