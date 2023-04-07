قُتلت سيدتان إسرائيليتان وأصيبت ثالثة في حادثة إطلاق نار في غور الأردن بالضفة الغربية، بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مؤكدا أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم بمطاردة المشتبه بهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه تم استدعاء جنوده إلى مكان الحادث عند مفرق الحمرا في غور الأردن، شرقي الضفة الغربية، صباح الجمعة، بعد “تلقي تقرير بشأن حادث سيارة فلسطينية وسيارة إسرائيلية“.

وذكرت خدمة نجمة داود الحمراء أن “المرأتين اللتين توفيتا في مكان الحادث كانتا في العشرينات من العمر، مضيفة أن المرأة الأخرى في الأربعينيات من عمرها، وهي في حالة خطيرة مع إصابات متعددة“.