قائمة أثرياء العرب لعام 2023.. كم بلغ صافي ثروتهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية للأثرياء العرب للعام 2023، وذكرت بأن ثروة 9 من أصل 21 مليارديراً عربياً تقلصت مقارنة بما كانت عليه قبل عام. ولكن على الرغم من ذلك، ارتفعت ثروتهم الجماعية من 52.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.9 مليار دولار في عام 2023.

واستُبعد المليارديرات من السعودية من قائمة فوربس العالمية للعام السادس على التوالي.وفي المرتبة الأولى لهذا العام، لا يزال المصري ناصف ساويرس الأغنى عربيًا في العالم، حيث تبلغ ثروته الصافية 7.4 مليار دولار، والتي تراجعت بنحو 300 مليون دولار مقارنة بعام 2022.

إليكم نظرة على تصنيف الأثرياء العرب لعام 2023 وفقًا لمجلة فوربس.