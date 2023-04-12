دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يقيم مؤشر المدن الذكية 2023 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) انطباعات السكان في القضايا المتعلقة بالبنية وتكنولوجيا التطبيقات المتاحة لهم في مدينتهم، حيث يصنف المؤشر 118 مدينة في جميع أنحاء العالم.

تُبنى النتيجة النهائية على ركيزتين، هما البنية التحتية للمدن، والخدمات التكنولوجية المتاحة للسكان. ويتم تقييم كل ركيزة على خمس مجالات رئيسية: الصحة والسلامة والتنقل والأنشطة والفرص والحكم.

وحلّت مدينتان عربيتان في قائمة المدن الـ 20 الأولى ضمن المؤشر، حيث جاءت مدينة دبي وأبوظبي في المرتبتين 13 و17 بالترتيب.

إليكم نظرة على تصنيف المدن العربية على مؤشر المدن الذكية لعام 2023.