شاهد أول تعليق من وزير الخارجية الأمريكي على الاشتباكات في الخرطوم

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن السبت إن الوضع في الخرطوم “هش” مضيفًا أن ” الأطراف الرئيسية في الخرطوم توصلت قبل بضعة أسابيع إلى اتفاق إطاري مهم للغاية حول كيفية المضي قدمًا في الانتقال إلى حكومة مدنية.” جاء ذلك بعد أن طلب منه أحد المراسلين التعليق خلال مؤتمر صحفي في فيتنام.

وأعلنت قيادة قوات الدعم السريع في السودان، أنها "تفاجأت، صباح السبت، بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تمركز قواتها في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتضرب حصارًا على القوات المتوجودة هناك".

وقال شهود عيان لشبكة CNN، إن هناك أنباء عن اشتباكات عنيفة تدور حول القصر الرئاسي ومقر الجيش في الخرطوم. وتم تعليق الرحلات الداخلية والخارجية في مطار الخرطوم.