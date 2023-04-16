يبدو أن آمال السودان في الديمقراطية تتحطم مرة أخرى بفعل أصوات الرصاص في الخرطوم. فقد طُلب من المدنيين الاحتماء بينما يتقاتل اثنان من الفصائل العسكرية الرئيسية في البلاد وهما الجيش ومجموعة شبه عسكرية قوية تسمى قوات الدعم السريع أو “RSF” من أجل السيادة.

في حين تحلق مقاتلات أطلقها الجيش بقيادة اللواء عبدالفتاح البرهان على ارتفاع منخفض فوق العاصمة السودانية مع أنباء عن معارك في مواقع رئيسية مثل القصر الرئاسي ومطار الخرطوم الدولي.

ويُظهر مقطع فيديو الفوضى داخل صالة المطار حيث يخشى بعض الناس على حياتهم مع اندلاع المعارك في الخارج. وأعيرة نارية في بعض أجزاء الخرطوم كانت مدوية لدرجة أنها سمعت خلال بث تلفزيوني مباشر.

كما اندلعت اشتباكات في أجزاء أخرى من البلاد حيث زعم مقاتلو قوات الدعم السريع في مدينة مروي الشمالية السيطرة على قاعدة جوية عسكرية هناك. ومن غير الواضح أي جانب بدأ القتال.

