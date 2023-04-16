في الوقت الذي يحتدم فيه القتال بين الجيش السوادني وقوات الدعم السريع، نرصد لكم في هذا التقرير أبرز قدرات الجيش السوداني وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في تصنيف الجيوش والأسلحة، حيث يحتل المرتبة رقم 75 بين أقوى جيوش العالم.

ووفقاً للموقع، تعتمد قوة الجيوش على عدة معايير منها التعداد السكاني والعتاد العسكري والموقع الجغرافي.

ويبلغ تعداد سكان السودان حوالي 48 مليون نسمة، ويصل عدد قواته العسكرية 205 آلاف جندي بينهم 100 ألف جندي فاعل.

وتضم القوات الجوية السودانية 191 طائرة حربية، بينها 45 مقاتلة.

وتمتلك السودان 37 طائرة هجومية، و25 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 12 طائرة تدريب.

ويصل إجمالي المروحيات العسكرية التي يمتلكها الجيش السوداني إلى 72 مروحية بينها 43 مروحية هجومية.

أما على صعيد الدبابات، فيمتلك الجيش السوداني 170 دبابة بالإضافة الى 6976 مركبة قتالية مدرعة.

وإضافة لامتلاكه 40 منصة صواريخ، لدى الجيش السوداني 389 مدفعا يُجر يدوياً و20 مدفعية ذاتية الحركة.