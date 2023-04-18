قال 5 شهود عيان لشبكة CNN إن القوات شبه العسكرية السودانية حاصرت وقصفت مستشفى في وسط الخرطوم، حيث أسفر القتال بين قوات الدعم السريع (RSF) والجيش السوداني عن مقتل ما يقرب من 100 شخص في نهاية الأسبوع.

ووصفت نقابة الأطباء السودانية استهداف المستشفيات وإيواء العسكريين فيها بأنه "انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني".

وفي مقابلة مع CNN من داخل المقر الرئيسي للجيش، قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن ميليشيا قوات الدعم السريع تقوم بـ "محاولة انقلاب".

بينما قال زعيم قوات الدعم السريع، حميدتي، لشبكة CNN إنه يريد "ضمان حكم ديمقراطي".