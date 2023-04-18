تحدثت كبيرة مراسلي التحقيقات الاستقصائية في CNN، نعمة الباقر، عن الدور الذي تلعبه روسيا في اشتباكات السودان، والدعم الذي قدمته لكل من رئيس المجلس السيادي، الجنرال عبدالفتاح البرهان، والجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية.

وبحسب الباقر، فإن "هناك قلقًا حقيقيًا من أن المعدات الروسية والتدريب الروسي يسمحان له (دقلو) بالتغلب على القوات المسلحة السودانية، والتي تفوقه عددًا".

وأشارت مراسلة شبكتنا إلى أن "ما يظهر - مرة أخرى - تضخم النفوذ الروسي في أغلب أفريقيا وخصوصًا السودان، هو وصول هذا الأمر إلى هذه النقطة".

وتطرقت الباقر إلى الأوضاع التي يعايشها السودانيون وما تمر به أسرتها هناك قائلة: "تحدث مع والدتي قبل أن أظهر على الهواء. إنهم ينفدون من الطعام. تم إغلاق معظم المتاجر. في الواقع، تم إغلاق جميع المتاجر. البنوك مغلقة... لقد تحدثت إلى بعض أقاربي الذين يستلقون أرضًا مع أطفالهم. أقول هذا مع الوعي بأن عائلتي لا تزال محظوظة بشكل لا يصدق لأنهم ليسوا في مناطق مجاورة للثكنات حيث تجري بعض أشد المعارك".

وتابعت بالقول: "لكن بصراحة، هناك ثكنة على بعد أربعة شوارع عن منزل والديّ الآن. إنه أمر مخيف حقًا. أعني، والديّ سيكرهان أنني أتأثر، فهما غاضبين مثل العديد من السودانيين، وفي الواقع، من المحتمل أنهم متماسكون بشكل أفضل من الكثير منا ممن هم في الخارج".

وأنهت مراسلتنا تعليقها بالقول: "لكن علينا أن نذكر مشاهدين بأن هؤلاء هم أنفسهم الرجال الذين خربوا ديمقراطية السودان الوليدة. نتذكر جميعًا تلك الصور التي تضم عشرات الآلاف من السودانيين الذين يخاطرون بحياتهم، والآن هؤلاء الرجال أنفسهم يحتجزون بلدًا بأكمله رهينة، ويبدو أن كل ما يستطيع العالم فعله هو التفرج".