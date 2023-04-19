ضربة تلو الأخرى.. فيديو يظهر قصفًا عنيفًا في مناطق بالسودان

انقطعت خدمات المياه والكهرباء، واشتعلت النيران في المستشفيات، وتعرض دبلوماسيون لإطلاق النار مع احتدام القتال في الخرطوم، عاصمة السودان.

قال وزيرة خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، إن "موكبًا دبلوماسيًا أمريكيًا تعرض لإطلاق النار" في السودان، وأشار إلى أن هذا العمل "كان طائشًا وغير مسؤول، وبالطبع غير آمن".

وأكد رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن سفير الاتحاد الأوروبي قد تعرض للاعتداء في إقامته في السودان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى "وقف الأعمال العدائية فورًا واستعادة الهدوء وبدء حوار لحل الأزمة".