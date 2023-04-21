جهود حثيثة لتحقيق هدنة في السودان.. وقوات أمريكية تتأهب لأي طارىء

مع مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة أكثر من 3000 آخرين جراء احتدام القتال في السودان، من المرجح أن تزداد هذه الأرقام كلما طال هذا الصراع. وهناك قلق دولي كبير بالنسبة للبلدان التي لديها عاملين في سفاراتها في هذا البلد ولديها مواطنين ، ولم يتمكنوا من إجلائهم. وتضيف الولايات المتحدة الآن قدرة إضافية في جيبوتي المجاورة في حالة الحاجة إلى إجلاء موظفي السفارة أو لتأمين السفارة.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية دائمة في معسكر “ليمونيه” في جيبوتي ، وهذا يشمل قوات مشاة البحرية من هناك بالإضافة إلى طائرات إضافية.

وأخبرت وزارة الدفاع شبكة CNN أنه كلما طالت فترة احتدام هذا الصراع، فإنه يجب التخطيط لكل شيء.