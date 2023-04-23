كيف تمكنت أمريكا من إخلاء دبلوماسييها في السودان؟

تم إجلاء جميع الموظفين الدبلوماسيين في الخرطوم في السودان وأفراد عائلاتهم من السفارة في العاصمة السودانية بالخرطوم بالطائرات وهم في طريقهم بأمان خارج البلاد.

تطور مهم وإيجابي بشكل مذهل، لا سيما بالنظر إلى أسبوع القتال الذي دأبت فيه الولايات المتحدة وآخرون على مراقبة ما يحدث في السودان عن كثب. وكانوا يبحثون عن نافذة للخروج.

وكانوا يعلمون أن هذه الفترة في نهاية هذا الأسبوع، وبشكل أساسي، قد تكون عطلة عيد الفطر في نهاية شهر رمضان هي تلك النافذة مع وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الفصيلين المتحاربين هناك، لكن وقف إطلاق النار لم يكن بضمانات منيعة، كانت هناك انتهاكات لوقف إطلاق النار، مما يعقد عملية الدخول والخروج وبالطبع القرار بالقيام بذلك.



