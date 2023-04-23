تحدثت مذيعة CNN، أمارا والكر، إلى اللواء المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس عن عملية الإجلاء في السودان، حيث قال المسؤولون إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أمضت أقل من ساعة على الأرض لإجلاء أفراد الحكومة الأمريكية.

وصف ماركس عملية الإجلاء بأنها كانت "مُخططة جيدًا بشكل لا يصدق"، وقال إن "هذا ما يحدث مع كل سفارة، هناك عمليات إخلاء غير قتالية".

وأضاف: "في هذه الحالة بالذات، أود أن أقول إن هذا كان مسموحًا به، مما يعني أن الحكومة على الأقل وقفت جانبًا - حكومة الخرطوم – بالطريقة التي عطلت القتال حتى تتمكن الولايات المتحدة من الدخول والخروج بسرعة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه "لم يضطر أحد للقتال من أجل دخوله وخروجه".