"منزلنا ضُرب بصاروخ".. سيدة سودانية تروي قصة الهروب من الخرطوم

تتحدث سيدة سودانية تدعى داليا عبدالمنعم عن رحلة هروبها من الخرطوم، والتي استغرقت 26 ساعة، بعدما ضُرب منزلهم بصاروخ.

قالت داليا عبدالمنعم إن الصاروخ "لم ينفجر، بل اخترق السقف ونعتقد أنه لا يزال موجودًا في المنزل"، مشيرة إلى أن بقاءهم في الخرطوم "لم يعد خيارًا آمنًا".

وأضافت: "كان علينا المغادرة. لذا، تمكن بعض أصدقاء العائلة من إجلائنا من منزلنا في اليوم التالي، لأنه في اليوم الذي سقط فيه الصاروخ، كان جنود قوات الدعم السريع في جميع أنحاء بنايتنا".

وتابعت بقول إن الخروج من الخرطوم نعمة بالتأكيد، لكنها قلقة بشأن أولئك الذين لا يستطيعون الفرار.