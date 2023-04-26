حامد خلف الله لـCNN عن تورط روسيا: ليست وحدها المنخرطة بصراع السودان

في جزء من مقابلة لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، مع حامد خلف الله، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في العاصمة السودانية، قامت بسؤال الضيف عن مدى تورط روسيا المحتمل في الصراع الدائر في السودان أو أي سبب للاعتقاد بأنها أو أحد وكلائها ومن ضمنها مجموعة فاغنر التي تدار من قبل يفغيني بريغوجين، السبب فيما يحدث هناك.

وجاء في إجابة خلف الله أنه، من المؤكد أن روسيا منخرطة في هذه الحرب بطريقة أو بأخرى، لكنها ليست وحدها، بل هناك الكثير من الدول الإقليمية والمجاورة الأخرى، والتي لعبت أدوارًا سلبية للغاية في رأيه الشخصي.