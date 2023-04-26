أدى صراع على السلطة من نوع مختلف بين جنرالين متحاربين إلى إغراق السودان في أزمة، فبعد المحاولة الأولى الفاشلة لوقف إطلاق النار، وافق الجيش السوداني والقوات شبه العسكرية الآن على وقف القتال لمدة 24 ساعة. سوف نرى إلى أي مدى سيدوم ذلك.

أفادت الأنباء بأن نصف مستشفيات العاصمة، الخرطوم، قد توقفت عن العمل.

قالت نقابة الأطباء في البلاد لشبكة CNN إنه في ظل عدم وجود أطباء لرعايتهم، فإن الموتى والمصابين يُتركون للتعفن في أسرتهم.

السكان محاصرون في وسط ما أصبح الآن ساحة معركة ونقص الغذاء والإمدادات الطبية والكهرباء يزيد الوضع سوءًا.

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد القتلى حتى الآن يقارب 300 قتيل وأكثر من 3000 جريح.

بينما تتحرك اليابان لإجلاء مواطنيها، علمت CNN أن منازل موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى قد تعرضت للهجوم، مع تقارير عن اعتداءات جنسية واغتصاب.

وفي جزء من مقابلة لمذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور، مع حامد خلف الله، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في العاصمة السودانية، أجاب الأسباب التي تؤجج الصراع الدائر في السودان.