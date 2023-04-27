نقلت الدكتورة السودانية هويدا الحسن ما يحدث من قلب مستشفى "البان جديد" في العاصمة السودانية، الخرطوم، وسط القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

قالت الحسن: "إنهم يتحدثون عن هدنة لكن لا يوجد وقف لإطلاق النار. يأت الجرحى باستمرار. ويعمل الموظفون نفسهم منذ 11 يومًا".

وأشارت إلى أن الكادر الطبي لا يحظى بوقت من الراحة، قائلة إنها لا تسمي ذلك نومًا، وإنما "نحن ندوخ".

وأضافت: "قريباً لن يكون لدينا شاش ولا مُعينات ولا أدوية مخدرة ولا الأكسجين. الوضع سيء، سيء بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

قال شهود عيان ومجموعات أطباء إن المستشفيات تُستهدف بالأسلحة الثقيلة من كلا الجانبين، بينما ينفي الجانبين ذلك الأمر.

