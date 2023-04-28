أفادت وسائل إعلام موالية لإيران أن عضو مجلس الخبراء الإيراني، عباس علي سليماني، قُتل في هجوم إطلاق نار في مدينة بابلسر بشمال إيران.

وقالت وكالة مهر للأنباء إن المهاجم قد تم اعتقاله.

وصفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية التابعة للدولة إطلاق النار بأنه اغتيال، وأن الحادث وقع في أحد البنوك في بابلسر.

في حين أصيب ثلاثة آخرون في الهجوم.

كان سليماني جزء من المجلس الذي ويلعب دورًا في اختيار المرشد الأعلى القادم بعد وفاة آية الله علي خامنئي.

وكما كان ممثلاً سابقًا للمرشد الأعلى في إقليم سيستان وبلوشستان، وهي المنطقة التي شهدت احتجاجات أسبوعية ضد الحكومة.