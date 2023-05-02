قالت إسرائيل إن خضر عدنان عُثر عليه ميتًا في زنزانته في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء بعد إضرابه عن الطعام لمدة 87 يومًا.

أصبح خضر عدنان رمزًا للمقاومة الفلسطينية ورمزًا للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

وتم الإعلان عن إضراب عام في الضفة الغربية يوم الثلاثاء حدادًا على وفاته، والآن أعلن المزيد من المعتقلين الفلسطينيين إضرابهم عن الطعام.

أصدر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، أيضًا بيانًا وصف ذلك بأنه اغتيال متعمد، على حد قوله، من خلال رفض طلب خضر عدنان للإفراج عنه، مدعيًا أنهم أهملوه طبيًا أيضًا.