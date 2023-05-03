ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني وصل إلى دمشق لإجراء محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد. وتمثل الزيارة أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس إيراني إلى دمشق منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية قبل 12 عامًا.

خلال الحرب الأهلية في سوريا، ظلت إيران داعمًا قويًا وحليفًا للرئيس بشار الأسد، حيث قدمت دعمًا عسكريًا وماليًا حاسمًا، ومن الواضح أن هذه الزيارة إشارة من إيران على أنها ستستمر في الحفاظ على تلك العلاقة بين إيران وسوريا وتقويتها كذلك.

تأتي الزيارة مع خروج سوريا بشكل أساسي مما كانت عليه من حالة عزلة طويلة الأمد عن جيرانها الإقليميين، حيث تعيد الدول العربية بناء تلك العلاقات تدريجيًا مع الحكومة السورية.