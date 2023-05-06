أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية اتفقتا على بدء محادثات أولية في مدينة جدة.

تأتي الاتفاقية بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين التي أودت بحياة مئات الأشخاص وأدت إلى إصابة الآلاف.

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 120 ألف شخص قد فروا من السودان منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل/نسان. وتحث وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول المجاورة على إبقاء الحدود مفتوحة للمدنيين الفارين من العنف.

ودعا الرئيس الكيني، وليام روتو، إلى وقف فوري للقتال، وحث الغرب على المساعدة في إنهاء العنف.