يحتدم القتال في السودان مع اجتماع مبعوثين من الجانبين المتحاربين من أجل محادثات السلام. وكان يمكن سماع أصوات انفجارات في جنوب العاصمة الخرطوم، يوم الأحد.

يأتي العنف مع وجود ممثلين عن الجيش السوداني وقوات التدخل السريع في جدة لإجراء محادثات بقيادة الولايات المتحدة والسعودية.

في غضون ذلك، تقول جامعة الدول العربية إنه سيتم تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف المتحاربة بالسودان في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأدى الصراع الذي دام ثلاثة أسابيع إلى مقتل المئات، وتسبب في نزوح جماعي وخلق أزمة إنسانية.

كما أعلنت السعودية أيضًا أنه سيتم تقديم 100 مليون دولار من المساعدات للسودان. يأتي هذا الدعم الذي يحتاجه السودان بشدة في الوقت الذي يعاني فيه البلد جراء شح المرافق الأساسية في ظل العنف المستمر.