أجرت مذيعة CNN، إيزا سورس، مقابلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينيت، وضغطت عليه بشأن مقتل أطفال في الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وألقى باللوم على المسلحين في قتل أطفالهم من خلال "وضعهم قريبًا من قاذفات الصواريخ" حسبما قال. نستعرض لكم فيما يلي الحوار الذي دار بينهما.

إيزا سورس: دعني أسألك الآتي. لماذا يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات عسكرية بينما ينام المدنيون في أسرّتهم؟

نفتالي بينيت: إيزا، لا تستهدف إسرائيل والجيش الإسرائيلي المدنيين عمدًا قط. نحن نستهدف الإرهابيين الذين يطلقون الصواريخ علينا. كما أشرت إليه بشكل صحيح، أطلق الجهاد الإسلامي 100 صاروخ على مدن إسرائيلية، ونعم، ننتقم ونرد ونطلق النار على الإرهابيين. لسوء الحظ في غزة، الجهاد الإسلامي - وحماس أيضًا في هذا السياق - لديها طريقة في كيفية وضع قاذفات الصواريخ حول العائلات والمدنيين، وهذه طريقة تشغيلية خبيثة.

إيزا سورس: الوزير بينيت، لست متأكدة مما إذا سمعت المقطع الذي عرضناه مع استعدادك للقاء ربما. كانت سيدة تقول بشكل أساسي: نحن ننام خلال النهار ونستيقظ ليلًا خائفين بشكل واضح من هذه الغارات الليلية. رأينا أن 5 نساء و4 أطفال قتلوا. بحسب ما أتذكره، وصفهم الجيش الإسرائيلي بأضرار جانبية. ولكن هذه عملية مستهدفة. هذه هي كلماتهم. سمعت في كثير من الأحيان حجة أن المقاتلين - وقد أشرت إليها أنت - يستخدمون المدنيين كدروع بشرية. لكن، أليس على إسرائيل التزام بالعمل حول هذه الدروع هنا؟

نفتالي بينيت: على إسرائيل التزام بالدفاع عن شعبها. ماذا ستفعلين يا إيزا، هل ستسمحين لأطفالك أن يكونوا قريبين من قاذفات صواريخ؟

إيزا سورس: لن أسمح بذلك، لكنني لن أستهدف المدنيين يا سيدي. هذا هو سؤالي لك.

نفتالي بينيت: لا يستهدف أحد المدنيين يا إيزا. لا أحد يستهدف المدنيين، والجميع يعلم ذلك جيدًا.

إيزا سورس: إذًا، هل تتهم هؤلاء الأطفال بأنهم جزء من الأمر؟

نفتالي بينيت: لا، أنا أتهم الجهاد الإسلامي بقتل أطفالهم بإطلاق الصواريخ بشكل خبيث على أطفال إسرائيليين مع إحاطة أسلحتهم بالمدنيين في غزة. لا توجد طريقة أكثر جبنًا مما يفعلونه. عار عليهم. أقترح أن يتوقفوا فورًا عن قتل أطفالهم بهذه الطريقة الخبيثة.

إيزا سورس: نعم، ولكن لا أفترض أن الغارات الليلية مع نوم الأطفال والنساء طريقة لإنهاء دورة العنف. أليس كذلك؟

نفتالي بينيت: هل لديك أي اقتراح آخر لكيفية إيقاف دائرة العنف؟ ماذا ستفعلين؟

إيزا سورس: أنت السياسي يا سيدي..

نفتالي بينيت: بالضبط. أعتقد أنه من الملائم جدًا الجلوس في غرف حول العالم وانتقاد قتال إسرائيل للدفاع عن شعبنا. لا أشعر بالخجل من ذلك. لا أعتذر عن ذلك. أنا فخور بالدفاع عن شعبنا. كنت أفعل ذلك عندما كنت في الجيش، للأسف، نحن في منطقة توجد بها حماس، هذه المرة لم تكن في حماس وإنما الجهاد الإسلامي، الذي يستيقظ ويبدأ في إطلاق النار على الإسرائيليين. ماذا علينا أن نفعل؟ لذا نعم، نحن ندافع عن أنفسنا، ونعم نحاول التخلص من الميليشيات. نذهب إلى أبعد الحدود لحماية أرواح غير المشاركين. لكن نعم ولسوء الحظ، نظرًا للطريقة التي يعملون بها، إذا أردنا إيقاف هؤلاء الإرهابيين، فعلينا إطلاق النار عليهم. وهم يختبئون بشكل جبان.