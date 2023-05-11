هناك تفاؤل بشأن وقف إطلاق نار محتمل آخر في السودان، حيث أفادت رويترز بأن محادثات السلام بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع الذي تتوسط فيها الولايات المتحدة والسعودية تحرز تقدمًا، ومن المتوقع صدور اتفاق قريبًا.

لكن أعمدة الدخان كانت لا تزال تتصاعد في سماء العاصمة السودانية، الخرطوم، الأربعاء، مع استمرار النزاع للأسبوع الثالث، في حين فشلت عمليات وقف إطلاق النار السابقة في إنهاء القتال.

ولقي المئات مصرعهم بينما أصيب الآلاف في النزاع حتى الآن. وقالت مجموعة أطباء سودانية إن 27 مستشفى فقط من بين المستشفيات الـ88 الرئيسية في المنطقة تعمل، وحتى هذه مهددة بالإغلاق بسبب شح موظفي الرعاية الصحية والإمدادات الأساسية.