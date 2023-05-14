"انتهت معركة وليس الحرب".. مراسل CNN يعلق على وقف إطلاق النار بغزة

وقف إطلاق النار، الذي أنهى خمسة أيام من الضربات المكثفة والهجمات المضادة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة، كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت.

لكن الأمر استغرق نصف ساعة أخرى حتى تتوقف النيران إلى حد كبير.. بسبب استمرار الضربات المتفرقة في الليل.

ومع ذلك، في غزة، احتفل السكان في الشوارع..

وقُتل ما لا يقل عن 33 شخصًا هناك من بينهم مسلحون ومدنيون ونساء وأطفال.. ودمرت الغارات الجوية الإسرائيلية عشرات المباني..

وعلى الجانب الإسرائيلي، كان عدد القتلى اثنين على الأقل - أحدهما إسرائيلي، وشاء القدر أن يكون الآخر فلسطينيا من غزة كان في إسرائيل بموجب تصريح عمل..