مذيعة CNN لأردوغان: هل تعتقد أن بايدن يريد الإطاحة بك؟ شاهد كيف رد

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المرشح الرئاسي الحالي لولاية جديدة، إنه سيعمل "بلا شك" مع الرئيس بايدن أو "أيًا كان من يحل محله"، وذلك في مقابلة حصرية مع الزميلة بيكي اندرسون لـCNN.

ووصف أردوغان علاقته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بأنها "خاصة"، حيث قال: "ليست لدينا مشاكل في علاقتنا مع روسيا في الوقت الحالي، ولسنا في مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثلما فعل الغرب.. لسنا ملزمين بعقوبات الغرب".

وانتقد أردوغان نهج الغرب غير المتوازن مع روسيا، على حد تعبيره قائلا: "أنت بحاجة إلى نهج متوازن تجاه بلد مثل روسيا، والذي كان من الممكن أن يكون نهجًا أكثر حظًا بكثير".

وستبث المقابلة كاملة الساعة عبر برنامج "Connect the world" على CNN الساعة الـ5 مساء بتوقيت مكة.