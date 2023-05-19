افتتح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، القمة العربية المقامة في مدينة جدة، والتي شهدت عودة سوريا إلى صفوفها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وتطرق ولي العهد السعودي إلى حضور الرئيس السوري، بشار الأسد، القمة، وأعرب عن سروره بهذا الحضور وصدور قرار من الجامعة العربية بشأن استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على أمل أن يسهم ذلك في استقرار البلاد.

كما شدد الأمير على أن المملكة "لن تتوانى عن دعم الشعب الفلسطيني واستعادة أراضيه وحقوقه المشروعة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1976".