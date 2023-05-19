أردوغان يكشف لـCNN خطته بشأن اللاجئين السوريين.. ماذا قال؟

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، تطرق في جزء منها عن خططه بشأن اللاجئين السوريين في تركيا في حال إعادة انتخابه.

وقال أردوغان إن "المعارضة تركز باستمرار على شيء واحد. تقول: عندما نصل إلى السلطة، سوف نعيد اللاجئين السوريين في تركيا. من المستحيل بالنسبة لي أن أتفق مع ذلك".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "إذا كنا سنقوم بشيء من هذا القبيل، فسيتعين علينا اتخاذ تدابير معينة"، قائلًا إن "المنظمات غير الربحية التركية تقوم ببناء وحدات سكنية في الأجزاء الشمالية من سوريا. لماذا؟ ليتمكن اللاجئون هنا في تركيا من العودة إلى وطنهم. لقد بدأت هذه العملية بالفعل ونحن الآن بصدد إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم. نحن نبني وحدات سكنية. هذه مشاريع جيدة"، حسبما قال.