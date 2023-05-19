قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، إن العلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت جيدة، مشيرًا إلى أن العائلتين كانتا تجتمعان سويًا في السابق.

وأضاف أردوغان أن "تطورات معينة تكشفت بعدها لسوء الحظ مما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضًا".

وتابع أردوغان بالقول: "بسبب صداقتي مع الرئيس بوتين، اعتقدنا أنه يمكننا فتح باب، على وجه التحديد في معركتنا ضد الإرهاب في الجزء الشمالي من سوريا، والتي تتطلب تعاونًا وتضامنًا وثيقين. إذا استطعنا فعل ذلك، كما قلت، لا أرى أي عقبة ستبقى في طريق مصالحتنا".

ورد الرئيس التركي على شرط الرئيس السوري، بشار الأسد، لمقابلته، والذي يتمثل بسحب القوات التركية من شمال سوريا، قائلًا: "لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود وهناك تهديد إرهابي مستمر من تلك الحدود على بلدنا. السبب الوحيد الذي يجعلنا نمتلك تواجدًا عسكريًا على الحدود هو محاربة الإرهاب وهذا هو السبب الوحيد".

وشدد أردوغان على أنه "لا يوجد اعتبار لذلك (سحب القوات) في الوقت الحالي لأن التهديد الإرهابي لا يزال قائمًا"، على حد تعبيره.