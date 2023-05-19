تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة حصرية لـCNN، عن العلاقة التي تجمع بلاده بدول الخليج والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه "كانت هناك فترة كنت منزعجًا فيها للغاية، لكنها في الماضي الآن".

ورد أردوغان على سؤال "كيف ترى تطور علاقة تركيا مع الشرق الأوسط الأوسع والخليج بالمضي قدمًا؟" بالقول: "نحن نرى الآن السعودية ومصر وقطر والكويت والإمارات والخليج كله كدول شقيقة. ليس من الصحيح لنا أن نبقى متخاصمين. لقد تجاوزنا ذلك".

وتابع الرئيس التركي قائلًا: "بدأنا زيارات رسمية إلى السعودية والإمارات وقطر والكويت، وآمل بعد الانتخابات أن تتوسع العلاقات في الأصعدة السياسية والعسكرية والتجارية والاجتماعية والاقتصادية. سوف نتخذ الخطوات اللازمة لتحسين علاقاتنا مع دول الخليج".