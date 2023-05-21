الولايات المتحدة تعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 7 أيام

بعد أسابيع من القتال الدامي في السودان، أشارت تقارير الى أن الفصائل المتحاربة في البلاد وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 7 أيام. وساعدت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوسط في الاتفاق، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين إن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام. وهناك آمال في أن يكون وقف إطلاق النار هذا مختلفًا عن الهدنات السابقة التي فشلت لأن الولايات المتحدة والسعودية وآخرين سيراقبونه.