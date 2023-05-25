مع دخول القتال في السودان أسبوعه السادس، فإنه يجبر الآلاف من الناس على الفرار من ديارهم. وفقًا لتقرير جديد صادر عن منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من مليون شخص في السودان، سافر أكثر من 300 ألف إلى البلدان المجاورة، توجه 80 ألفًا منهم إلى تشاد.

وتحول النزاع في السودان إلى أزمة لاجئين إقليمية، فبحسب أحدث الإحصاءات من الأمم المتحدة، هناك 1.3 مليون نازح معظمهم في السودان، لكن أكثر من 200 ألف شخص عبروا إلى دول مجاورة مثل مصر وتشاد.

ولا يعيش اللاجئون الذين قابلهم طاقم CNN في ظروف مريحة، حيث أن درجة الحرارة وحدها تتجاوز 43 درجة مؤية،ويعيشون في الهياكل المؤقتة في الصحراء، لكنهم لا يزالون يفضلونها، فهي أكثر أمانًا بالنسبة لهم من المكان الذي أتوا منه في دارفور.