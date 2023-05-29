تحليل: لهذا السبب تمكن أردوغان من الفوز مجددًا

شرح المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، آرون ديفيد ميلر، كيف يعتقد أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قادرًا على تمديد حكمه إلى ولاية ثالثة من خلال استخدام سياسات الهوية للبقاء في السلطة.

وأكّد ميلر، في مقابلة لـCNN، أن "الهوية في هذه الانتخابات كانت أهم من القضايا المرتبطة بالموارد المالية".

وتابع المسؤول الأمريكي السابق بالقول: "بعض المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال الأخير، الذي حصد أرواح أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا، كانت من بين أكثر مؤيدي الرئيس".

وأشار ميلر إلى أن أردوغان "يركز على الهوية ويركز على الإسلام والأمة والقومية ويحاول رسم تركيا كضحية للمثليين وضحية للإمبرياليين الغربيين، ولا سيما الولايات المتحدة"، على حد تعبيره.

كما أضاف أن أردوغان "يحاول ربط خصمه و 'تحالف الأمة' الذي قام بتشكيله بالإرهاب الكردي"، قبل أن يستطرد بالقول: "لذا فإن الهوية على جانب وكونه سلطوي ذكي على الجانب الآخر. إنها حكاية تحذيرية لنا جميعًا في الحقيقة".