خبير لـCNN: أردوغان مرشح رئاسي بارع وغيّر السياسة في تركيا بشكل دائم

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة تاريخية، متغلبًا على منافسه كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، وبهذا الصدد ناقش بولنت علي رضا، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، آثار هذه النتائج الانتخابية.

وقال علي رضا إنه يجب "أن نعترف بالحقيقة المتمثلة في أن أردوغان مرشح رئاسي بارع"، مشيرًا إلى أنه "منذ أن وصل أردوغان إلى السلطة في عام 2002، يمكننا وصف حكومته بأنها حملة دائمة يشدد فيها على التديّن والقومية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة كجزء من معادلته السحرية للبقاء في السلطة".

وأكد الخبير الساسي أن الرئيس التركي "غير السياسة في تركيا بشكل دائم"، مضيفًا أنه "تم إجراء الحملة الانتخابية بشكل أساسي داخل حدود النظام السياسي الذي صممه وحافظ عليه أردوغان".