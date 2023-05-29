شاهد.. إطلاق نار في السودان قبيل انتهاء الهدنة الهشة

دوى إطلاق نار يوم الأحد في شوارع العاصمة السودانية التي تعيش حالة من التوتر قبل يوم واحد من انتهاء وقف إطلاق النار الهش.

ويقول سكان الخرطوم العالقون في الصراع إن الجانبين انتهكا مرارًا هدنة السبعة أيام التي تم التفاوض عليها في السعودية قبل أكثر من أسبوع.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق على تمديد وقف إطلاق النار عندما ينتهي في الساعات المقبلة.

لكن الأمم المتحدة تقول إن القتال الذي اندلع في أبريل/ نيسان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أدى إلى نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص.

وفر ما يقرب من 350 ألف منهم إلى تشاد أو مصر أو إثيوبيا المجاورة.

وتقول الأمم المتحدة أيضًا إن هناك تقارير متزايدة عن العنف الجنسي والعنف الأسري بين النازحين، خاصة بين أولئك الذين بقوا داخل السودان.