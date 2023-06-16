تقول منظمات حقوقية سودانية إن الفظائع تُرتكب في دارفور، وكشفت CNN عن أدلة على أن مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية متواطئة، وتستمر في دعم قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية طوال أشهر القتال رغم دعوات الولايات المتحدة وغيرها لوقف القتال.

وفي تحقيق حصري لشبكة CNN، كشفنا عن خطوط الإمداد الروسية التي تطيل أمد الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والذي شرد حوالي مليوني شخص منذ منتصف أبريل ودفع بالبلاد إلى أزمة إنسانية.

وتنفي قوات الدعم السريع صلاتها بمليشيا فاغنر وأي تورط في عمليات اغتصاب جماعي. كجزء من هذا التحقيق، تحققت CNN وأكدت وقوع حوادث اغتصاب ارتكبتها قوات الدعم السريع، بما في ذلك واحدة تم توثيقها بمقطع فيديو.

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