قال وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشّر، إن ما تطرحه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمثابة قوانين "انقلاب قضائي" وليست "إصلاحا قضائيا"، مضيفًا أن إسرائيل "ليست ديمقراطية لكل مواطنيها، وتدّعي أنها ديمقراطية للمكوّن اليهودي، بينما المكوّن العربي خارج الصورة نهائيا".

واعتبر المعشّر في مقابلة خاصة لموقع CNN بالعربية، أن استمرار الاحتجاجات في إسرائيل اليوم، يشير إلى وجود "انقسام حقيقي داخل إسرائيل"، لافتًا إلى أن "إصرار" نتنياهو على موقفه وحصوله على "أغلبية في الكنيست الإسرائيلي"، سيؤدي إلى "مواجهة حقيقية مع الجاليات اليهودية خارج إسرائيل خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت تتململ من تصرفاته".

وأوضح أول سفير أردني لإسرائيل، أنه "قد لا ينتج عن ذلك تحوّلًا علنيًا وسريعًا في موقف هذه الجاليات، لكن مع مرور الوقت وإذا أصرّ على موقفه…سيؤدي ذلك إلى انقسام بين الجاليات اليهودية خارج إسرائيل واليهود الإسرائيليين".

