نهوض منطقة الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، يُعيد تشكيل الشرق الأوسط بالفعل، ولكن سيكون له أيضًا انعكاساته على جميع أنحاء العالم. سجلت المملكة العربية السعودية نموًا اقتصاديًا بنسبة 8.7٪، فيما سجلت الكويت والإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرا كذلك.

تتوقع المملكة العربية السعودية أن يكون لدى أداة استثمارها الرئيسي، صندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، مما يجعلها الأكبر في العالم.

وفي يناير / كانون الثاني، ذكرت بلومبيرغ أن المملكة سعت لشراء الامتياز التجاري لسباقات الـ"فورمولا 1" بأكثر من 20 مليار دولار. وأغرت من قد يكون نجم كرة القدم الأكثر شهرة في العالم كريستيانو رونالدو باللعب مع أحد فرق المملكة مقابل 200 مليون دولار سنويًا.

وتقوم المملكة باستثمارات ضخمة في صناعة الألعاب عبر الإنترنت على أمل أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال.