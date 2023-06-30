لا شك في أن القوة الجوية باتت العامل الأبرز في الحروب الحديثة، إذ يمكنها تحويل مسار المعركة بشكل كبير، وفي هذا التقرير سوف نسلط الضوء على أكبر 10 قوات جوية في المنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) من حيث عدد الطائرات الحربية التي تمتلكها وفقًا لأحدث إحصائية لعام 2023 والتي أوردها موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشؤون العسكرية للدول.

وتحتل مصر المرتبة الأولى بعدد 1069 طائرة حربية متنوعة متقدمة على تركيا التي تليها بـ 1065 طائرة حربية متنوعة ، بينما حلت السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 897 طائرة حربية متنوعة.

أما في المرتبة الرابعة حلت إسرائيل بامتلاكها 601 طائرة حربية متنوعة، وفي المرتبة الخامسة حلت الإمارات بعدد 565 طائرة حربية متنوعة ، فيما تلتها الجزائر في المرتبة السادسة بعدد 547 طائرة ، متفوقة على إيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بعدد طائرات يصل الى 541 طائرة ، وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا بامتلاكها 453 طائرة متنوعة، أما العراق فاحتلت المرتبة التاسعة بعدد 361 طائرة متنوعة ، بينما احتل الأردن المرتبة العاشرة بعدد 256 طائرة حربية متنوعة.