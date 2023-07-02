شاهد عودة عشرات آلاف الإسرائيليين الى الشوارع رفضًا للإصلاحات القضائية

يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين رفضًا للإصلاحات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل هذه الاحتجاجات أسبوعها السادس والعشرين على التوالي، حيث احتشد المتظاهرون في مواقع رئيسية في مدينة تل أبيب يوم السبت ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا بالديمقراطية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال السيد نتنياهو إنه تخلى عن الجوانب الأكثر إثارة للجدل في الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح للمشرعين بإلغاء أحكام المحكمة العليا ، لكن منتقدين يقولون إن القانون الجديد سيفتح الباب أمام الفساد ويضعف الديمقراطية الإسرائيلية.