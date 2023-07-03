ضغطت مذيعة CNN، إليني غيوكوس، على عضو الكنيست عن حزب الليكود والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بشأن القتلى الثمانية الذين سقطوا أثناء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على جنين، وما إن كان يؤكد أن جميع الضحايا "إرهابيين".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار:

المذيعة: إذًا تقول إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به وأن هذا كان أمرًا لا مفر منه فيما يخص تأمين السلام. أريد التحدث عن الخسائر هنا. لقد رأينا ثمانية أشخاص يموتون، وعدد من الإصابات كذلك…

دانون: إليني، إليني دعيني أصحح لك..



المذيعة: نعم؟



دانون: إنهم ليسوا ثمانية أشخاص، بل ثمانية إرهابيين. كانوا يملكون الأسلحة والبنادق ..



المذيعة: إذًا، هل كلهم إرهابيون؟



دانون: حسنًا، كان سبعة من أصل ثمانية يحملون أسلحة عندما تم قتلهم، لذا، أنا لا أعرف شيئًا عن الثامن، يبدو أنهم كانوا في نفس المنطقة، لكن هؤلاء ليسوا مدنيين أبرياء كما تعلمين. بعثنا رسائل نصية مقدمًا لإخبار المدنيين بالبقاء في منازلهم. نحن نتخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من عدم تعرضنا لأية خسائر مدنية. لا يمكننا ضمان ذلك، لكننا نبذل قصارى جهدنا للقيام بذلك.



المذيعة: لنتحدث عن الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم. أنت تقول إنهم كانوا ثمانية إرهابيين. إذًا أنت تؤكد أن الوفيات الآن لم تشمل خسائر مدنية؟



دانون: حسنًا، يمكنني أن أؤكد لك أن سبعة من أصل ثمانية كانوا يحملون أسلحة ويطلقون النار على جنودنا، لذا يمكنني بالتأكيد أن ألتزم بشأن هؤلاء السبعة. لكنني أعتقد أيضًا أن الشخص الثامن كان متورطًا، لكن ليس لدي المعلومات اليوم. يمكنني إخباركم أن قادتنا يفعلون كل ما في وسعهم للتأكد من أننا نهاجم الإرهابيين ونقضي عليهم.