رد عضو الكنيست عن حزب الليكود والسفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في مقابلة لشبكة CNN، على انتقادات بعض الدول العربية لإسرائيل على ضوء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في جنتين، وتطرق إلى إمكانية تأثر علاقة بلاده وما قد يترتب على "الاتفاقيات الإبراهيمية" جراء ذلك.

وقال دانون إن إسرائيل لديها "علاقات قوية مع تلك الدول. إنهم يفهمون، لأنهم يواجهون الإرهاب في المنطقة أيضًا من نفس الجماعات المتطرفة، وهم يدركون أننا لا نملك خيارًا آخرًا. كما تعلمين، فليس من نيتنا التواجد هناك. لكن عندما نعلم بالتهديدات ونعرف القدرات، فأعتقد أن البلدان الأخرى في العالم وليس في المنطقة وحدها ستفعل الشيء ذاته وستعمل على تحييد التهديدات ضد مواطنيها"، على حد تعبيره.

وعند سؤاله عما إن كانت هناك مناقشات مع واشنطن بشأن هذه المداهمة وما إن كانت الولايات المتحدة قد أعطت "الضوء الأخضر"، رد عضو الكنيست بالقول: " لا نحتاج إلى الضوء الأخضر من أي شخص. لكن لدينا حوار مفتوح مع زملائنا في واشنطن ونشاركهم الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي نجمعها في المنطقة ولدينا تعاون جيد معهم".

وأردف دانون بالقول: "لذا نعم، نحن نتحدث مع زملائنا في واشنطن لكننا لا نطلب الضوء الأخضر، فهذه ليست سياستنا. ستتخذ أي حكومة في إسرائيل القرارات الصحيحة لحماية مدنيينا. لسنا بحاجة إلى تفويض، لا من الولايات المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي ولا من الأمم المتحدة".