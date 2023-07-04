شنت القوات الإسرائيلية ما وصفه مصدر عسكري بأنه أكبر عملية عسكرية لها في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 20 عام ، بغارات جوية بطائرات مسيرة ومئات الجنود والجرافات.

وتستند الغارة الأخيرة على جنين إلى أكثر من عام ونصف من العمليات العسكرية المنتظمة في أعقاب موجة الهجمات الفلسطينية الأخيرة على الإسرائيليين، لكن دائرة العنف تزداد حدة.

من جانبها، طالبت جماعة حماس أعضائها بضرب إسرائيل بكل الوسائل المتاحة. لكن بالنسبة لأولئك الذين وقعوا في مرمى النيران، حذرت إسرائيل من أن العملية ستستمر طالما لزم الأمر، حتى لو قالت إنها لا تريد التمسك بالأرض.

تقرير مراسلة CNN هاداس غولد يسلط الضوء على التفاصيل.