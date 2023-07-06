اعترضت 3 مقاتلة روسية طائرات بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية في شمال شرق سوريا، الأمر الذي وصفه الفريق أليكس غرينكيويتش بـ"غير الآمن وغير المهني".

وكان لدى الولايات المتحدة ثلاث طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تقوم بمهمة ضد أهداف داعش في سوريا.

بعد ذلك، اقتربت 3 طائرات مقاتلة روسية من المسيّرات العسكرية الأمريكية، وأسقطوا مشاعل مظلية أولًا، قبل أن يحلقوا أمام المسيّرات ويفعّلوا الاحتراق الاحق بشكل كامل، مما شوّش طائرات الدرون وأجبرها على اتخاذ إجراءات مراوغة ضد المقاتلات الروسية الأسرع والأكبر قوة.

هذا النوع من الأحداث ليس جديدًا ولا يحدث في سوريا فقط، فقد وقعت حادثة مشابهة فوق البحر الأسود أيضًا، عندما أجبرت طائرة عسكرية روسية طائرة درون أمريكية من طراز MQ-9 Reaper على الهبوط إلى الماء.

وتعمل كل من الولايات المتحدة وروسيا في سوريا، أمريكا كجزء من التحالف ضد داعش وروسيا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد.