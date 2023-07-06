قال مسؤول دفاع أمريكي إن البحرية الأمريكية تدخلت لمنع سفن تابعة للبحرية الإيرانية من محاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في حادثتين منفصلتين وقعتا في خليج عمان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

ففي حوالي الساعة 1:00 صباحًا بالتوقيت المحلي في خليج عُمان، قالت البحرية الأمريكية إن سفينة تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من ناقلة نفط تجارية. رأت البحرية الأمريكية ذلك وأرسلت مدمرة بحرية قبل أن تطلب الناقلة المساعدة حتى، ما أجبر السفينة الإيرانية على تغيير المسار.

وبعد ثلاث ساعات فقط، اقتربت سفينة إيرانية أخرى من ناقلة نفط ثانية، إلا أن الأمر كان أكثر توترًا هذه المرة. إذ فتح أشخاص على متن السفينة الإيرانية النار بأسلحة صغيرة باتجاه ناقلة النفط، ووفقًا للبحرية الأمريكية، كان الإيرانيون يحاولون للاستيلاء على تلك الناقلة وطلبت المساعدة.

استجابت نفس المدمرة البحرية الأمريكية، يو إس إس ماكفول، بالسرعة القصوى، مجبرة السفينة الإيرانية مرة أخرى على الابتعاد عن ناقلة النفط تلك مع استمرارها في الإبحار باتجاه المياه الدولية في خليج عُمان.

وتعتبر الولايات المتحدة هذا تصعيدًا من جانب إيران واستمرارًا للإجراءات التي رأيناها في أواخر أبريل وأوائل مايو، حيث استولت إيران على سفينتين تجاريتين في غضون أيام من كل بعضهما، مما دفع الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى وضع المزيد من الدوريات والطائرات والسفن في المنطقة لمحاولة منع هذا النوع من التصرفات.