وسط تصاعد التوتر.. شاهد الفارق في القدرات العسكرية بين لبنان وإسرائيل

في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لمؤسسة “غلوبال فاير بور” المختصة بتقييم القدرات العسكرية للدول، بأحدث إحصائية لعام 2023.

التصنيف العالمي

يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة الـ18 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2023، في تقدم كبير وواضح على نظيره اللبناني الذي يحتل المرتبة 111 عالمياً من بين 145 دولة، وفيما يلي نقدم مقارنة بين القدرات العسكرية للبلدين.

الجيش الإسرائيلي:

يبلغ عدد سكان إسرائيل 8.914 مليون نسمة، بينهم 3.744 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي إلى 638 ألف جندي، بينهم 465 ألف جندي في قوات الاحتياط و173 ألف جندي عامل.

ومن حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الإسرائيلي 601 طائرة حربية متنوعة، بينها 241 مقاتلة، و32 طائرة هجومية، و15 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 153 طائرة تدريب، و126 مروحية عسكرية، منها 48 مروحية هجومية.

ولدى الجيش الإسرائيلي 2200 دبابة، و56290 مركبة مدرعة، و650 مدفعا ذاتي الحركة وأكثر من 300 مدفع ميداني، إضافة إلى 300 راجمة صواريخ.

أما من حيث القوة البحرية، فيضم الأسطول البحري الإسرائيلي 67 قطعة بحرية منها 5 غواصات، إضافة إلى 45 سفينة دورية.

الجيش اللبناني:

يبلغ عدد سكان لبنان 5.296 مليون نسمة، بينهم 2.065 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، وتعداد جنود الجيش اللبناني يبلغ 80 ألف جندي عامل.

وتمتلك قواته الجوية 78 طائرة متنوعة بينها، 9 طائرات هجومية، و9 طائرات تدريب، و60 مروحية عسكرية، وفقاً للموقع ذاته.

ويمتلك الجيش اللبناني 361 دبابة، وقرابة 9864 مدرعة، إضافة إلى 84 مدفعا ذاتي الحركة، و374 مدفعا ميدانيا، و30 راجمة صواريخ.

ومن حيث القوة البحرية، يمتلك الجيش اللبناني 86 قطعة بحرية منها 22 سفينة دورية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة، يلعب دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، إذ تعتبر إسرائيل متفوقة تكنولوجياً بشكل كبير في هذا الجانب.