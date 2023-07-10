وسط الجغرافيا السياسية سريعة التغير في الشرق الأوسط، قيّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علاقات الولايات المتحدة مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية في مقابلة مع مذيع CNN، فريد زكريا.

وقال بايدن إنه "واحد من أولئك الذين يؤمنون بأن أمن إسرائيل يكمن في حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن من الخطأ الاعتقاد بأن الحل لا يكمن في ذلك.

وردًا على شروط السعودية للاعتراف بإسرائيل، المتمثلة في معاهدة دفاع من الولايات المتحدة بجانب قدرة نووية مدنية، قال بايدن: "نحن بعيدون جدًا من ذلك، لدينا الكثير لنتحدث عنه".

وتطرق بايدن إلى رحلته إلى المملكة العام المنصرم، قائلًا: "على سبيل المثال، في تلك الرحلة التي ذهبت فيها إلى المملكة، والتي تعرضت فيها لانتقادات بسبب ذهابي هناك، حدث عدد من الأشياء في تلك الرحلة. في تلك الرحلة، تمكنت من التفاوض بشأن رحلات جوية للإسرائيليين، فيمكن الآن للطائرات الإسرائيلية التحليق فوق المملكة العربية السعودية، هذا أولًا".

وتابع بالقول: "ثانيًا، سعر النفط في الواقع منخفض وليس مرتفعًا، وليس لأنهم فعلوا شيئًا أو آخر، ولكن العالم يتغير. سياساتنا المتعلقة بالطاقة المتجددة حقيقية".

وأردف بايدن قائلًا: "ثالثًا، وجدنا أنفسنا في ظرف تم الحفاظ فيه على السلام لمدة عام الآن في حرب اليمن. لذلك، نحن نحرز تقدمًا في المنطقة. الأمر يعتمد على السلوك و ما يُطلب منا من قبلهم للاعتراف بإسرائيل. بكل صراحة، أنا لا أعتقد أن لديهم مشكلة كبيرة مع إسرائيل، بصراحة تامة. وفيما يخص ما إذا كنا سنوفر وسيلة تمكنهم من الحصول على طاقة نووية مدنية و /أو أن نكون ضامنين لأمنهم أم لا، أعتقد أن هذا بعيد المنال قليلاً"، على حد تعبيره.