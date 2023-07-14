ستسمح سوريا لإغاثات الأمم المتحدة الإنسانية بالعبور من تركيا إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لستة أشهر إضافية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اعترضت روسيا بالفيتو على خطة لمجلس الأمن لتجديد عمليات الإغاثة لتسعة أشهر.

من جانبه، قال مبعوث سوريا إلى الأمم المتحدة، بسام الصباغ: "لقد اتخذنا القرارات وكنا نريد أن تستمر نقاط العبور هذه في العمل. التنسيق والتعاون بين سوريا والأمم المتحدة موجودان دائمًا وسيستمران في الوجود".

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين سوري يعتمدون على المساعدات الإنسانية، 80٪ منهم من النساء والأطفال. وزاد زلزال مدمر وقع في فبراير الماضي من سوء هذه الأزمة المستمرة لعقد من الزمن، منذ أن شنت حكومة بشار الأسد حربًا على شعبها.