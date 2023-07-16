غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشفى بعد ظهر الأحد، بعدما تم إدخاله، السبت، لشعوره بالدوار، بحسب ما أفاد مكتبه.

قال نتنياهو في بيان بالفيديو إنه ذهب إلى بحيرة طبريا في الشمس، بدون قبعة ولا ماء، مشيرًا إلى أنها "ليست فكرة جيدة".

وبعد أن خضع لسلسلة من الفحوصات، حددت المستشفى، صباح الأحد، أن ما حدث له هو نتيجة الجفاف. وأجروا سلسلة من الفحوصات الأخرى، بما في ذلك لقلبه، وقالوا إن نتائج الفحوصات طبيعية.

ومع ذلك، فقد قاموا بتزويده بجهاز مراقبة مستمرة للقلب. وهذا جهاز صغير يبلغ طوله حوالي إنش إلى إنش ونصف ويمتد تحت الجلد مباشرةً، بحيث يمكنه توفير مراقبة مستمرة للقلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.