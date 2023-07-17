استأنفت شرطة الأخلاق الإيرانية الدوريات في الشوارع لفرض قانون الحجاب، الأحد، بعد 10 أشهر من وفاة الشابة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى شرطة الأخلاق، مما أثار احتجاجات واجهت حملة قمع وحشية خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء البلاد.

وفقًا للمسؤولين، فإن شرطة الأخلاق ستقوم بدوريات منتظمة، وستقوم بإيقاف أي امرأة لا ترتدي الحجاب بشكل صحيح ولا تتبع قانون الحجاب في البلاد وتقوم بتحذيرهن، وإذا لم تتبع التحذيرات، فمن المحتمل أن تواجه هؤلاء النساء عواقب قانونية.

وأظهرت مقاطع فيديو بعض النساء يمشين بجرأة أمام شرطة الأخلاق دون ارتداء الحجاب.